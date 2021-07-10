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В Черное море зашел греческий военный корабль

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Черное море зашел греческий военный корабль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

По данным ведомства, силы Черноморского флота ВМФ России контролируют действия ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции, зашедшего в акваторию Черного моря 10 июля.

Ранее сообщалось, что США направили военный корабль в Черное море. Согласно заявлению Шестого флота, быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma начал следование в северном направлении в Черное море для того, чтобы осуществить взаимодействие с партнерами и союзниками Вашингтона по НАТО.

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