Военный корабль Испании вошел в Черное море

Патрульный корабль «Райо» ВМС Испании вошел в Черное море. Силы Черноморского флота уже приступили к слежению за ним, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной РФ.

Судно прибыло для участия в учениях стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze-2021.

6 июля Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения с пусками ракет систем ПВО С-400 «Триумф» на фоне маневров стран Североатлантического альянса. Военнослужащие отразили массированные ракетные удары условного противника, используя ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». После каждого условного применения ракетного оружия военные меняли стартовые позиции.

Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе. В них участвуют пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.