Эксперт объяснил нежелание России вводить войска в Афганистан

Нежелание России вводить войска в Афганистан можно объяснить травмой, оставшейся с советских времен. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана, эксперт клуба «Валдай» Андрей Казанцев.

Так, Афганская война 1979 —1989 годов оставила такой отпечаток на российской истории, что вряд ли в Кремле готовы идти на существенные риски.

При этом Москва хочет избежать дестабилизации в странах Средней Азии, в связи с чем готова помогать им сдерживать наплыв афганских беженцев. Так, российская сторона может использовать 201-ю военную базу в Таджикистане и киргизскую авиабазу «Кант». Кроме того, сейчас инструкторский состав из Центрального военного округа проводит обучение военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана.

9 июля боевики «Талибана» (радикальное движение, запрещено в РФ) вошли в Кандагар — второй крупнейший город Афганистана. Отмечалось, что бои вооруженных сил страны с талибами шли в одном из районов города. В результате столкновений погибли несколько мирных жителей, точное число жертв не приводится.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане, будут добиваться урегулирования ситуации в стране и призвал к этому другие государства. При этом американские войска сохранят возможности для ударов с больших дистанций по Афганистану в случае необходимости, добавил Байден.