Пушков констатировал развитие «афганского синдрома» у США

Сенатор Пушков: у США развился «афганский синдром» и крах веры в свою военную мощь

Сенатор Алексей Пушков заявил, что у США развился «афганский синдром». Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Пушкова, после ухода из Вьетнама в 1975 году у США развился «вьетнамский синдром».

«Сейчас США вступают в "афганский синдром". Его главная черта — крах веры в военную мощь и эффективность действий США», — считает сенатор.

Он добавил, что такое происходит не только в самой стране, но и во всем мире.

США завершили 20-летнюю миссию в Афганистане 30 августа, выведя из страны всех военных. Как заявили представители Талибана (запрещено в России), с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независим.