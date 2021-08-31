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Пушков констатировал развитие «афганского синдрома» у США

Сенатор Пушков: у США развился «афганский синдром» и крах веры в свою военную мощь
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Фото: Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков заявил, что у США развился «афганский синдром». Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Пушкова, после ухода из Вьетнама в 1975 году у США развился «вьетнамский синдром».

«Сейчас США вступают в "афганский синдром". Его главная черта — крах веры в военную мощь и эффективность действий США», — считает сенатор.

Он добавил, что такое происходит не только в самой стране, но и во всем мире.

США завершили 20-летнюю миссию в Афганистане 30 августа, выведя из страны всех военных. Как заявили представители Талибана (запрещено в России), с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независим.

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