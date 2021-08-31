Пушков высмеял возвращение Бузовой на сцену МХАТа

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял возвращение певицы Ольги Бузовой на сцену Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького в ноябре.

«И как же без нее театр — до ноября-то? Хватит ли хайпа? Не слишком ли велик перерыв? Не впадут ли тем временем в депрессию любители "Дома-2" из-за невозможности слышать ее срывающееся пение и лицезреть ни на что не похожую актерскую игру? Ну, как здесь не выразить беспокойство», —написал сенатор.

Ранее стало известно, что МХАТ имени Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин». «Я очень доволен этим спектаклем, я его считаю нашей потенциальной удачей. Но нам надо его дотянуть. В ноябре мы сыграем его в том виде, в котором он должен быть», — заявил художественный руководитель культурного учреждения Эдуард Бояков.

О том, что певица сыграет на сцене МХАТа, стало известно 6 июня. В новой постановке о молодом Сталине Бузова исполнила роль артистки кабаре Беллы Шанталь, чем вызвала волну критики отдельных профессиональных актеров и театральных деятелей, таких как Сергей Безруков. Позднее Эдуард Бояков объяснил приглашение скандальной поп-звезды, сравнив «феномен Бузовой» с популярностью американского художника Энди Уорхола.