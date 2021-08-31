Ольга Бузова вернется на сцену МХАТа имени Горького

Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького продлил контракт с певицей Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин». О возвращении поп-звезды на сцену МХАТАа сообщает «Российская газета» со ссылкой на художественного руководителя культурного учреждения Эдуарда Боякова.

«Я очень доволен этим спектаклем, я его считаю нашей потенциальной удачей. Но нам надо его дотянуть. В ноябре мы сыграем его в том виде, в котором он должен быть», — отметил Бояков.

Худрук МХАТа имени Горького подчеркнул, что «беспрецедентный» резонанс вокруг спектакля связан не только с участием в нем скандальной артистки. По его мнению, публика еще не готова к провокационным пьесам об Иосифе Сталине. «Если бы она сыграла роль Хлеба в "Синей птице" Метерлинка или Фирса в "Вишневом саду", было бы гораздо меньше визга. (...) Мы обнажили эту болевую точку», — заявил Бояков, добавив, что пьесу нельзя назвать ни просталинской, ни антисталинской.

О том, что певица сыграет на сцене МХАТа, стало известно 6 июня. В новой постановке о молодом Сталине Бузова исполнила роль артистки кабаре Беллы Шанталь, чем вызвала волну критики отдельных профессиональных актеров и театральных деятелей, таких как Сергей Безруков. Позднее художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил приглашение скандальной поп-звезды, сравнив «феномен Бузовой» с популярностью американского художника Энди Уорхола.