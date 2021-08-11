Бузова ответила на критику Безрукова после выступления во МХАТе

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на критику актера Сергея Безрукова в адрес ее выступления на сцене МХАТ им. Горького. Своим мнением она поделилась в интервью журналу Hello!

Бузова процитировала артиста, который радовался, что театральный режиссер Константин Станиславский не дожил до ее выступления на сцене театра, и отметила, что уважает и любит звезду сериала «Бригада».

«Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна», — сказала телеведущая.

В июне Безруков опубликовал видео с подведения итогов фестиваля «Фабрика Станиславского». Он произнес речь, в которой прокомментировал спектакль с Бузовой. Отмечается, что народный артист России не стал озвучивать имя исполнительницы, однако все поняли, о ком шла речь.

О том, что певица появится на сцене МХАТа, она сообщила 6 июня. Позднее стало известно, что МХАТ подписал новый контракт с Бузовой на участие в спектаклях «Чудесный грузин», которые должны пройти 17 и 18 сентября. Тогда же в сети обнаружили договор, согласно которому Бузова получит около 234 тысяч рублей за исполнение роли в пьесе о молодом Иосифе Сталине.