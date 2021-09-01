Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана

Ветеран боевых действий в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сравнил вывод советских и американских войск из страны. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Матвийчук отметил, что вывод советских войск проходил организованно, предварительно согласовав все детали с афганским правительством, в то время как Соединенные Штаты превратили операцию в хаос.

«Мы три года выводили войска. Пятнадцатого февраля 1989 года мы пришли в Хайратон (пограничный город между Афганистаном и Узбекистаном. — прим. «Ленты.ру») и заявили, что за нами советских солдат больше нет. Мы шли как победители с развернутыми знаменами на родину», — сказал он.

По словам Матвийчук, СССР смог создать в Афганистане армию, которая продержалась без помощи советских войск три года. «Теперь смотрим на американцев — хаос и паника!» — подчеркнул он.

15 августа «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также талибы объявили скорое создание Исламского Эмирата Афганистан. 31 августа последний американский военнослужащий покинул Кабул, после чего представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым.

