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Солдаты США не пустили в аэропорт Кабула американских граждан

FOX: солдаты США отказались эвакуировать из Афганистана американских граждан
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Фото: Master Sgt. Alexander Burnett / Reuters

Солдаты США во время выхода войск из Афганистана не пустили в аэропорт Кабула и не эвакуировали американских граждан, несмотря на то, что те «размахивали паспортами США» у ворот аэропорта. Об этом рассказал журналист-расследователь Джон Соломон со ссылкой на источники среди военных, его слова передал телеканал FOX News.

Соломон рассказал, что видевшие это военнослужащие, включая высокоранговых офицеров, возмущались, но не могли ничего поделать: они выполняли требования Пентагона и Госдепартамента США и потому отказались открывать ворота. По словам источников журналиста, это не совпадает с тем, как администрация президента Джо Байдена описывала условия эвакуации из Афганистана.

За день до этого канал CNN сообщал, что военные США заключили тайную сделку с «Талибаном» (террористическое движение запрещено в России). Боевики якобы провели группы американских граждан к «секретным» воротам аэропорта Кабула для последующей эвакуации из Афганистана.

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. За время военной кампании американский контингент потерял 2461 человека из числа военного и гражданского контингента. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.

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