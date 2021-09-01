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Великобритания выдаст бессрочные визы сотрудничавшим с ней афганцам

Джонсон: сотрудничавшие с Великобританией афганцы смогут бессрочно оставаться в стране
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Фото: Reuters

Сотрудничавшие с британскими военными и правительством афганские беженцы, эвакуированные в Великобританию, смогут бессрочно оставаться в стране. Об этом говорится в заявлении премьер-министра королевства Бориса Джонсона, опубликованном на сайте правительства.

По словам Джонсона, Великобритания в огромном долгу перед гражданами Афганистана, кто сотрудничал с британскими вооруженными силами, и Лондон окажет им и их семьям поддержку, необходимую им для начала жизни в Великобритании.

В документе говорится, что британские власти выделят 12 миллионов фунтов стерлингов для обеспечения дополнительных мест в школах, школьного транспорта и найма учителей для афганских детей. Кроме того, по меньшей мере 3 миллиона фунтов стерлингов пойдут на обеспечение прибывших афганцев медицинскими услугами и их бесплатную вакцинацию.

Всего с начала эвакуации 13 августа Британия вывезла из Афганистана почти 15 тысяч человек​​​.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что контролирует территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. На следующий день, 16 августа, глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес призвал страны готовиться к наплыву беженцев из Афганистана.

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