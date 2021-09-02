В Кремле назвали необоснованным страх прибалтийских стран перед Россией

Страх, который испытывают перед Россией бывшие прибалтийские республики СССР — Эстония, Латвия и Литва — не имеет под собой оснований, Москва настроена на конструктивное взаимодействие. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 2 сентября, ТАСС.

«Это совершенно несостоятельные, необоснованные страхи», — подчеркнул официальный представитель президента России.

Он выразил надежду, что когда-нибудь эти страны увидят заинтересованность России в налаживании двусторонних отношений.