В Эстонии объяснили причины опасности России для своих соседей

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила причины опасности России для своих соседей тем, что она потеряла свой статус великой державы. Ее слова приводит ERR.

По словам Кальюлайд, Брюссель и НАТО больше не считают Россию серьезной угрозой и призывают страны Восточной Европы и Прибалтики самостоятельно решать проблемы с ней. Именно это, а не желание Кремля «восстановить империю» несет угрозу их суверенитету.

«В этом и кроется та опасность, которую мы постоянно пытаемся разъяснять наших западным союзникам. Это причина, по которой Россия именно сейчас опасна — благодаря тому, что она сама видит, как ее окно возможностей закрывается», — заявила она. Также Кальюлайд добавила, что Россия теперь работает на постсоветском пространстве через привлечение на свою сторону политиков и общественного мнения, а не с помощью грубой силы.

Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для американского журнала The National Interest обосновал присоединение прибалтийских государств к СССР после начала Второй мировой войны. По его мнению, данный процесс был законным. Глава государства отметил, что прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои государственные органы, язык и имели представительство в высших государственных структурах Советского Союза.