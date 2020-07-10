Дипломаты пожаловались на запугивание эстонцев «российской угрозой»

Посольство России в Эстонии рассказало о запугивании местных жителей «российской угрозой». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению дипмиссии, эстонские аналитики уделили немалое внимание прошедшему 1 июля голосованию по поправкам в Конституцию и недавней статье президента Владимира Путина, посвященной 75-летию победы Советского Союза над нацизмом. При этом дипломаты пожаловались на то, что большинство откликов были резко негативными, в них местные специалисты обвиняли Россию в переписывании истории и вынашивании агрессивных планов.

Российское посольство призвало перестать высказывать бесполезные обвинения и попытаться найти объединяющие два государства темы в рамках взаимоуважительного диалога.

Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для американского журнала The National Interest обосновал присоединение прибалтийских государств к СССР после начала Второй мировой войны. По его мнению, данный процесс был законным. Глава государства отметил, что прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои государственные органы, язык и имели представительство в высших государственных структурах Советского Союза.

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