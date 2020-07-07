Эстония подарила Украине 2400 пистолетов Макарова для укрепления обороны

Эстония подарила Украине 2400 пистолетов Макарова, чтобы поддержать укрепление оборонного потенциала страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Эстонии.

В ведомстве подчеркнули, что власти последовательно и твердо поддерживают Украину. «Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность всей Европы. Поставкой пистолетов мы поддерживаем нашего союзника, который находится на войне уже шестой год», — считает министр обороны Эстонии Юри Луйка.

Он добавил, что эстонские специалисты участвуют в подготовке украинского спецназа и делятся опытом в области обороны и кибербезопасности.

Оружие направлено по просьбе Украины, его передадут в Вооруженные силы (ВСУ). Транспортные расходы в размере семи тысяч евро на себя взяла Эстония.

2 июля сообщалось, что подразделения ВСУ, проходящие ротацию в рамках Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, будут оснащаться американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin, также в регионе будет отработано применение турецких ударных беспилотников Bayraktar.

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