Украина показала «масштабнейшее» наступление с оружием из США и Турции

Вооруженные силы Украины провели масштабнейшие за последние годы военные учения, в которых были задействованы новейшие образцы оружия, в том числе полученные от западных партнеров. Соответствующее видео мероприятия, прошедшего под Ровно, выложило на YouTube информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

В комментарии под роликом сообщается, что в ходе учений отрабатывалось наступление на позиции противника. Среди техники, задействованной в мероприятии, значились турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 и американский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin, а также украинские танки, системы противовоздушной обороны и дроны.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией

Там же отмечается, что контроль за войсками осуществлялся с использованием автоматизированных систем управления.

В июле Defense Express опубликовало ролик, в котором было показано, как Вооруженные силы Украины впервые испытали ударно-разведывательный дрон Bayraktar ТВ2 турецкого производства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!