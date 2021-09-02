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В Киеве сочли встречу Байдена и Зеленского переходом отношений на новый уровень

Глава МИД Кулеба: Байден и Зеленский вывели отношения США и Украины на новый уровень
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Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден
Фото: Doug Mills/ Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter оценил итоги встречи украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена. По его словам, переговоры вывели отношения между странами на новый уровень.

«Вместо запланированного часа переговоры длились два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень», — подчеркнул министр иностранных дел.

Кулеба уточнил, что по итогам встречи было сделано «сильное совместное заявление», у главы МИД появилось много совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном работы в рамках Комиссии по стратегическому партнерству США и Украины, о возобновлении деятельности которой лидеры договорились в Вашингтоне.

По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую «агрессию».

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены украинскому суверенитету и территориальной целостности и разделяют устремления Киева на пути к евроинтеграции. Президент добавил, что между государствами возобновится работа комиссии по стратегическому партнерству и будут созданы механизмы по стратегической обороне.


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