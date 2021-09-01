Байден пообещал обсудить с Зеленским дальнейшие меры поддержки Украины

Байден обсудит с Зеленским, как США могут поддерживать Украину на пути к евроинтеграции

Президент США Джо Байден, открывая переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пообещал, что главы государств обсудят, каким образом Вашингтон сможет оказывать Киеву дальнейшие меры поддержки на пути к евроинтеграции. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня мы обсудим, как США могут продолжить поддерживать Украину по мере продвижения ее программы демократических реформ для продвижения ее полной интеграции в Европу», — сказал глава Белого дома.

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Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены украинскому суверенитету и территориальной целостности и разделяют устремления Киева на пути к евроинтеграции. Президент добавил, что между государствами возобновится работа комиссии по стратегическому партнерству и будут созданы механизмы по стратегической обороне, в рамках которых Вашингтон планирует выделить пакет помощи на сумму 60 миллионов долларов.

Зеленский, в свою очередь, намерен обсудить с американским коллегой Донбасс, Крым и безопасность в регионе Черного и Азовского морей. Он прибыл в США с официальным визитом 31 августа и провел ряд встреч, в том числе в Министерстве энергетики США и Пентагоне. Переговоры с Байденом начались в Вашингтоне 1 сентября.

