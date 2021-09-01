Мир
 
Последние новости
В США раскрыли детали биографий лидеров «Талибана»
Турция построит свой «Пентагон» в форме полумесяца
Путин вспомнил интервью эпатажной поп-звезды
Азербайджанский снайпер убил армянского военного в приграничной зоне
Антрополог раскрыла неочевидный секрет популярности «Мужского государства» 
Россия резко увеличила вывоз сельхозпродукции
Германия захотела провести переговоры с «Талибаном»
Сильвио Берлускони попал в больницу
Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады
В «Одноклассниках» подешевела подписка на музыкальный сервис
Новости партнеров
Прослушать новость

В США рассказали о предстоящей встрече Байдена и Зеленского

Белый дом: Байден и Зеленский 1 сентября проведут переговоры и поговорят тет-а-тет
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США рассказала подробности предстоящей встречи американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в среду, 1 сентября, политики проведут расширенные переговоры с участием своих советников. После этого они поговорят в формате тет-а-тет.

По словам источника, американские политики рассчитывают обсудить перспективы оказания Киеву дополнительной помощи в сфере безопасности. Кроме того, Байден и Зеленский объявят о запуске двухстороннего диалога по укреплению энергетической безопасности Украины и борьбе негативными последствиями строительства газопровода «Северный поток-2» для украинской стороны.

Одной из конечных целей диалога должно стать привлечение инвестиций в энергетическую безопасность «посредством проведения реформ, сокращение выбросов парниковых газов».

Ранее стало известно, что Байден встретится с украинским коллегой в Овальном кабинете в Белом доме, как и планировалось, однако пресс-конференции по итогам встречи не будет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским
Зеленский раскрыл суть американских гарантий по «Северному потоку-2»
Зеленский рассказал о привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе