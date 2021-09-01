В США рассказали о предстоящей встрече Байдена и Зеленского

Администрация президента США рассказала подробности предстоящей встречи американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в среду, 1 сентября, политики проведут расширенные переговоры с участием своих советников. После этого они поговорят в формате тет-а-тет.

По словам источника, американские политики рассчитывают обсудить перспективы оказания Киеву дополнительной помощи в сфере безопасности. Кроме того, Байден и Зеленский объявят о запуске двухстороннего диалога по укреплению энергетической безопасности Украины и борьбе негативными последствиями строительства газопровода «Северный поток-2» для украинской стороны.

Одной из конечных целей диалога должно стать привлечение инвестиций в энергетическую безопасность «посредством проведения реформ, сокращение выбросов парниковых газов».

Ранее стало известно, что Байден встретится с украинским коллегой в Овальном кабинете в Белом доме, как и планировалось, однако пресс-конференции по итогам встречи не будет.