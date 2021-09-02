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Захарова пошутила про подаренную Зеленскому в США книгу

Захарова пошутила про книгу «Легкая черепно-мозговая травма», подаренную Зеленскому в США
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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила по поводу книги, которую президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили члены американского конгресса во время его визита в США. Об этом она написала в своем Telegram-аккаунте.

Захарова рассказала, что Зеленскому вручили книгу «Легкая черепно-мозговая травма», которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF. «Все-таки книга — лучший подарок, как ни крути», — отметила она.

Ранее Захарова, комментируя встречу американского и украинского президентов, заявила, что Вашингтон использует Киев в своих интересах, и это может обернуться проблемами для украинской стороны. По мнению дипломата, США использует дружбу с Украиной как антироссийское оружие. «Это может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям», — предсказала она.

1 сентября президенты США и Украины завершили переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом детали его грядущего визита в Киев.

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