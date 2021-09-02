Захарова призвала ввести эмбарго на поставки оружия Украине

Мировое сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Она призвала государства ограничить поставки оружия украинской стороне. По ее мнению, оптимальным решением в данной ситуации будет введение в отношении Киева оружейного эмбарго.

Ранее Захарова рассказала о проблемах, с которыми Украина может столкнуться в результате сотрудничества с США. По ее мнению, американская сторона использует республику в качестве оружия против России. Представитель российского МИД подчеркнула, что для Киева это может быть чревато «весьма предсказуемыми и печальными последствиями».

Ранее стало известно, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон были подписаны несколько документов, в том числе межправительственное соглашение об основах оборонного партнерства. Отмечается, что положения документа регламентируют проведение тестов вооружения и военной техники.