В ДНР предрекли существенные потери в случае наступления Украины

Самопровозглашенные республики Донбасса понесут существенные потери в случае наступления Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, пишет «Украина.ру».

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«Представьте, что они решили, что война начнется этой ночью. Все их артиллерийские системы, танки и минометы приведены в боевую готовность. Начинается отработка по нашей передовой, по нашим складам», — сказал Безсонов.

Он подчеркнул, что инициатива будет на стороне Киева. «В первые часы артподготовки мы понесем существенные потери. Какие потери — одному Богу известно», — предрек представитель ДНР.

Он добавил, что если силы ДНР и ЛНР будут точно знать дату и время наступления, артиллерия может превентивно отработать по позициям ВСУ. Однако, по словам Безсонова, украинская техника находится вблизи жилых домов, и это останавливает самопровозглашенные республики.

30 августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что обстановка в зоне Операции объединенных сил в Донбассе в последние дни резко обострилась, и Киев не собирается молчать в ответ на нарушение договоренностей о прекращении огня.