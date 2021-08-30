На Украине отпустили под домашний арест высокопоставленного чиновника из ДНР

Шевченковский районный суд Киева отпустил под домашний арест бывшего заместителя министра информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Пряхина. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на его представителей.

Пряхин занимал свой пост с 2014 по 2016 год, а позже тайно уехал на Украину, где работал политтехнологом в одной из оппозиционных правительству общественных организаций. Чиновник был задержан Службой безопасности (СБУ) страны в феврале 2021 года и помещен в СИЗО. Ему предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность республики и создании террористической организации. Также расследуется причастность мужчины к пыткам украинских солдат.

Как отмечает издание, имя задержанного также пропало с портала «Миротворец», чаще всего это свидетельствует о сотрудничестве высокопоставленных «сепаратистов» с правоохранительными органами и гарантиях безопасности со стороны спецслужб. «Надеемся, что снимут обвинения», — заявили представили экс-министра.

Ранее Красногвардейский суд Днепра (ранее — Днепропетровска) заочно приговорил к пожизненному заключению бывшего главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого по делу о крушении самолета Ил-76 под Луганском. Тогда погибли 40 украинских военнослужащих и девять членов экипажа.