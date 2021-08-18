В Москве арестовали бывшего министра ДНР за аферу на пять миллионов долларов

В Москве арестовали бывшего министра самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева по делу об афере на пять миллионов долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Пресненский суд столицы продлил срок содержания под стражей обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он за пять миллионов долларов обещал помочь бизнесмену Сергею Шпаку с закрытием уголовного дела о хищении у крупного российского холдинга 1,8 миллиарда рублей. Сообщником Тимофеева следствие считает Игоря Сосновского, который в прошлом был советником премьера Украины Николая Азарова.

Из материалов возбужденного Следственным комитетом России (СКР) дела следует, что Тимофеев и Сосновский за полмиллиона долларов предлагали Шпаку организовать передачу его дела из МВД в ФСБ с помощью письма директора спецслужбы Александра Бортникова министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Затем расследование, по словам бывших госслужащих, должно быть прекращено, обвиняемого бизнесмена переведут в свидетели и снимут с международного розыска. Шпак понял, что его обманывают, и обратился в ФСБ.

27 апреля его представитель передал помеченные спецраствором деньги Сосновскому в московском ресторане. Силовики задержали его, а затем и Тимофеева. На следствии Сосновский полностью признал свою вину и дал показания на сообщника, но тот настаивает на своей невиновности.

Тимофеев занимал должность министра доходов и сборов ДНР и исполнял обязанности замглавы совета министров республики. Он переехал в Россию после гибели руководителя ДНР Александра Захарченко.