В России задержали бывшего командира ПВО ЛНР с позывным Ракета

Бывший командующий противовоздушной обороной (ПВО) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает Telegram-канал издания Ura.ru.
Как отмечается, у Муратова, ранее имевшего позывной Ракета, при задержании были обнаружены наркотики.
11 января сообщалось, что Пресненский суд Москвы осудил за мошенничество бывшего главу воздушной разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Лысаковского.
Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Как отметили в суде, такой же срок получил Петр Чихун, сообщник Лысаковского. Еще один фигурант дела — Михаил Чернов — осужден на 11 лет лишения свободы.
О задержании и домашнем аресте Лысаковского в Москве сообщалось в июле 2015 года. По данным осведомленного источника, он обвинялся по делу о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в российской столице. С 2007 года находился в розыске.