В России задержали бывшего командира ПВО ЛНР с позывным Ракета

Бывший командующий противовоздушной обороной (ПВО) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает Telegram-канал издания Ura.ru.

Как отмечается, у Муратова, ранее имевшего позывной Ракета, при задержании были обнаружены наркотики.

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11 января сообщалось, что Пресненский суд Москвы осудил за мошенничество бывшего главу воздушной разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Лысаковского.

Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Как отметили в суде, такой же срок получил Петр Чихун, сообщник Лысаковского. Еще один фигурант дела — Михаил Чернов — осужден на 11 лет лишения свободы.

О задержании и домашнем аресте Лысаковского в Москве сообщалось в июле 2015 года. По данным осведомленного источника, он обвинялся по делу о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в российской столице. С 2007 года находился в розыске.

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