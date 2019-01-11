Бывшего главу разведки ДНР посадили в России

Пресненский суд Москвы осудил за мошенничество бывшего главу воздушной разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Лысаковского. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает ТАСС.

Лысаковскому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Как отметили в суде, такой же срок получил сообщник Лысаковского, Петр Чихун. Еще один фигурант дела — Михаил Чернов — получил 11 лет лишения свободы.

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О задержании и домашнем аресте Лысаковского в Москве сообщалось в июле 2015 года. По данным осведомленного источника, он обвинялся по делу о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в российской столице. С 2007 года находился в розыске.

По данным прессы, в 2007 году здание на Гоголевском бульваре приобрела компания «Эквисман Холдингс Лимитед» за 1,4 миллиона долларов. В 2010-м его прежний владелец — офшорная фирма с Сейшельских островов «Аквамарин ЛТД» — подал иск в Арбитражный суд о признании сделки недействительной и возврате права собственности. После здание было продано офшорной фирме «Делимар Корпорейшн ЛТД», руководство которой представлял юрист Лысаковский, тогда носивший фамилию Коцубанов.

Впоследствии выяснилось, что настоящим владельцем помещения является «Эквисман». В результате в регистрации было отказано, а СУ СКР возбудило уголовное дело. Коцубанов сменил фамилию на Лысаковский, а в 2014 году появился на юго-востоке Украины, где примкнул к ополчению.

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