Пенсионер ФСБ сел за вымогательство полумиллиона долларов у замминистра ДНР

Ростовский областной суд подтвердил законность приговора пенсионеру ФСБ подполковнику Сергею Кальченко, его супруге Татьяне и другу семьи, стоматологу из Украины Андрею Грабину, по делу о мошенничестве в отношении исполняющего обязанности замминистра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, была отклонена жалоба защиты на решение Советского районного суда Ростова-на-Дону, который приговорил чекиста к шести годам лишения свободы за попытку мошенничества, его жену посадили на три года, а третьего фигуранта — на четыре года.

В ходе следствия выяснилось, что Кальченко в 2019 году свел знакомство с чиновником ДНР. Пенсионер представился ему действующим сотрудником ФСБ и предупредил о готовящемся против него уголовном деле и аресте. Вместе с тем чекист предложил за полмиллиона долларов урегулировать проблему. Замминистра обратился в правоохранительные органы и сообщил о вымогателе. Передачу денег стороны договорились провести в ресторанно-гостиничном комплексе «Ани» в Ростове-на-Дону.

8 февраля 2019 года первой туда приехала супруга фээсбэшника, чтобы, как считает следствие, разведать обстановку. Затем подъехали Кальченко и Грабин. После получения денег их всех задержали.

На следствии чекист заявил, что вел разработку по выявлению коррумпированных чиновников ДНР по заданию руководства ФСБ, но его подставили. Его подельник признал вину, но на суде заявил, что оговорил себя и других фигурантов.

Вместе с тем ФСБ предоставила суду справку, что Кальченко не являлся их агентом. Он был уволен из спецслужб в 2017 году в связи с утратой доверия.