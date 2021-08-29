Украинские военные ранили двоих детей при обстреле ДНР

В Горловке в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрела украинскими вооруженными формированиями были ранены двое детей. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу, 28 августа, примерно в 20:00 украинские войска со стороны поселка Дылеевка выпустили в направлении Горловки четыре артиллерийских снаряда. В Центре отметили, что был обстрелян дом №16 на улице Чайковского. В результате обстрела семилетняя девочка получила контузию, а десятилетний мальчик — осколочное ранение лопатки. Дети были доставлены в больницу.

За последние сутки в Донбассе было зафиксировано 13 нарушений перемирия, девять украинских военнослужащих получили ранения. По данным пресс-центра штаба Операции объединенных сил, обстрелы велись возле населенных пунктов Троицкое, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Водяное и Луганское. Также на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет беспилотных самолетов типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.

