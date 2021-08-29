В Киеве назвали сигналом для США обстрелы в Донбассе

Член делегации Киева в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24» назвал зафиксированные в Донбассе обстрелы сигналами в адрес США. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Гармаша, Вашингтону после ситуации в Афганистане сейчас невыгоден еще один конфликт и вмешиваться в него американцы не заинтересованы. Вместе с тем, полагает он, если конфликт обострится, а Россия «начнет получать с этого свои дивиденды, усиливаться», не вмешиваться в него для США будет нельзя, поскольку это будет расцениваться как еще одно поражение администрации президента Джо Байдена.

За последние сутки в Донбассе было зафиксировано 13 нарушений перемирия, девять украинских военнослужащих получили ранения. По данным пресс-центра штаба Операции объединенных сил, обстрелы велись возле населенных пунктов Троицкое, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Водяное и Луганское. Также на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет беспилотных самолетов типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.