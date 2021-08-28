Украинские военнослужащие заявили о нарушениях перемирия в Донбассе

ВСУ: за сутки зафиксировано 13 нарушений перемирия в Донбассе, восемь военных пострадали

За последние сутки в Донбассе зафиксировано 13 нарушений перемирия, восемь украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

«С начала этих суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

По данным командования, обстрелы велись возле населенных пунктов Троицкое, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Водяное и Луганское. Также на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет беспилотных самолетов типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.

«В результате обстрела четыре военнослужащих получили ранения, еще четыре — боевые ранения. После оказания первой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в медучреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное», — отметили в штабе.

Отмечается, что в военных операциях также участвовали и другие компоненты сил обороны, выполняющие задачи по назначению. В частности, были проведены пиротехнические расчеты сотрудниками Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины), они заминировали более 5 гектаров территории и перевели на уничтожение 112 взрывоопасных предметов.

В штабе подчеркнули, что Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали ответ на обстрел, после чего украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) сообщила представителям Миссии ОБСЕ о нарушениях, применив установленный координационный механизм.

Ранее стало известно, что один военнослужащий погиб в результате обстрела позиций ВСУ со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Гибель украинского силовика наступила в результате огнестрельного ранения. Его имя и звание не уточнили. Сведений о других потерях в рядах ВСУ в Донбассе или уничтожении техники не поступало.