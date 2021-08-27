В ОБСЕ заявили о тревожной ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Ситуация вдоль линии соприкосновения в Донбассе остается стабильной, но тревожной, заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Микко Киннунен. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает «Интерфакс — Украина».

Киннунен рассказал, что в августе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщала в среднем о 180 нарушениях режима прекращения огня в день.

«Сегодняшнее обсуждение в рабочей группе по безопасности касалось способов уменьшения напряженности, однако работа над этим важным вопросом требует продолжения», — отметил дипломат.

Он добавил, что из-за пандемии коронавируса с марта прошлого года не проводилось очных встреч ТКГ. «Похоже, существует консенсус в отношении необходимости вернуться к заседаниям в очной форме, однако необходимо в дальнейшем рассмотреть возможные места их проведения», — сказал Киннунен.

Ранее Украина и Россия обвинили друг друга в срыве переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.