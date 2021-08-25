Украина обвинила Россию в срыве переговоров по Донбассу

Украина обвинила Россию в срыве переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом 25 августа сообщает Obozrevatel.

Российская сторона специально сорвала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ), утверждают в пресс-службе украинской делегации. Менее чем за сутки до начала заседания Россия сообщила, что к переговорам привлекут Майю Пирогову, которая осуждена на Украине за терроризм, заявили в Киеве.

Москва таким способом пытается переложить свою ответственность за срыв решения гуманитарных вопросов, например, по обмену пленными и возобновлению работы пропускных пунктов, считает Киев.

Ранее полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в ТКГ Наталья Никонорова заявила, что Украина блокирует работу политической подгруппы, поскольку стремится разрешить конфликт силовым, а не дипломатическим путем.