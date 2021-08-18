Глава ЛНР оценил перспективы обмена пленными с Украиной

Перспективы скорого обмена между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса — ДНР и ЛНР — остаются туманными. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, обсуждение этих вопросов на переговорных площадках по-прежнему блокируются украинской стороной. «Камнем преткновения является нежелание Киева предоставлять информацию по людям, в чьем освобождении заинтересованы республики», — сказал Пасечник.

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Он объяснил это нежеланием Украины контактировать с Луганском и Донецком в принципе: в этом случае ей пришлось бы идти на компромиссы и по другим пунктам Минских соглашений. «Ведь тогда придется договариваться с нами и по политическим вопросам, и восстанавливать экономические связи, и прекращать обстрелы», — отметил политик.

13 мая спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что не видит перспектив для организации обмена пленными с ДНР и ЛНР. Он объяснил это позицией России, которая, по его мнению, связывает обмен с политическими уступками со стороны Киева.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами в Донбассе произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.