Бывший офицер СБУ Василий Прозоров рассказал о политике Киева в отношении гражданского населения в Донбассе в ходе военного конфликта. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его словам, бойцы националистических батальонов больше остальных занимались мародерством, грабежами и пытками. Прозоров признался, что лично общался с пострадавшими, и видел, какие мучения они испытали. «Я видел, как на теле мирных граждан вырезали буквы ДНР или ЛНР, выжигали свастику, выкручивали суставы, ломали руки и ноги», — заявил он.

Экс-подполковник отметил, что украинские силовики преднамеренно уничтожали гражданские объекты в Донбассе – больницы, школы, детсады, прочие объекты инфраструктуры. Также он рассказал, что большинство жертв украинской агрессии уже найдены и эксгумированы.

В июле Прозоров сообщил, что готов дать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по иску России против Киева. Речь идет о множестве нарушений прав и свобод человека на Украине, произошедших после Евромайдана. По его словам, самыми неоспоримыми являются факты уничтожения украинскими силовиками жилых домов и объектов критической инфраструктуры в Донбассе.