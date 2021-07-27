Бывший подполковник СБУ признал шансы России выиграть иск против Украины в ЕСПЧ

У России есть все шансы выиграть иск против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, пишет РИА Новости.

Он отметил, что ЕСПЧ может признать преступными действия Украины, поскольку на этот счет российской стороной собрана большая доказательная база.

По его словам, самыми неоспоримыми являются факты уничтожения украинскими силовиками жилых домов и объектов критической инфраструктуры в Донбассе. В качестве другого пункта, по которому Украина не имеет шансов оправдаться, Прозоров назвал похищения и пытки своих же граждан. Он также признал вину украинской стороны в том, что она не закрыла воздушное пространство над Донбассом, из-за чего стала возможной случившаяся катастрофа рейса МН17.

В то же время Прозоров усомнился в выполнении Киевом решения ЕСПЧ. По его мнению, это связано с тем, что в последнее время Украина «превратилась в территорию абсолютного правового нигилизма».

Ранее Прозоров раскрыл подробности своих показаний, которые он готов дать в ЕСПЧ против Киева. В частности, среди них свидетельства похищений, пыток, и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков.

22 июля Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в ЕСПЧ. Она затрагивает целый ряд нарушений прав и свобод человека в республике, происходивших после Евромайдана. В частности, речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года, ущемлении прав русскоговорящего населения, преследовании журналистов, похищении людей и блокировке поступления пресной воды в Крым.