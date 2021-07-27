Бывший подполковник СБУ раскрыл подробности своих показаний в ЕСПЧ

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с РИА Новости раскрыл подробности своих показаний, которые он готов дать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по иску России против Киева.

По словам Прозорова, он готов дать свидетельские показания «по вопросам противодействия деятельности СМИ в районе АТО, по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков», а также рассказать о незакрытии Украиной воздушного пространства над районом АТО.

Ранее Василий Прозоров заявил о готовности выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по иску России. По его словам, он готов дать показания «при соблюдении некоторых требований безопасности». В 2014-2015 годах Прозоров совершил несколько командировок в Донбасс, некоторое время был заместителем командира сектора «М» АТО.

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Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины 22 июля. Она касается целого ряда нарушений прав и свобод человека на Украине, произошедших после Евромайдана. В документе говорится, что Украина неоднократно нарушала несколько статей конвенции: «Право на жизнь», «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на уважение частной и семейной жизни» и другие.

Цель жалобы — привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», надлежащим образом расследовать эти случаи, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины».

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.