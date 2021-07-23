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В России призвали «перезагрузить» ЕСПЧ

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Адальби Шхагошев
Адальби Шхагошев
Фото: Комсомольская правда / Russian Look / Global Look Press

Член комитета Госдумы по невмешательству во внутренние дела России Адальби Шхагошев призвал «перезагрузить» Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в случае, если он будет не готов выполнить исковые требования Москвы против Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил парламентарий, поданный Россией иск против Украины «носит абсолютно гуманистический характер». «Блокада Северо-Крымского канала, доступ к родному языку для русскоговорящих людей на Украине, Донбасс, жертвы, которые там были, — это очень серьезные и глобальные темы», — пояснил Шхагошев. По его мнению, если Европейский суд серьезно не возьмется за рассмотрение этих вопросов, то это будет означать, что его нужно «перезагрузить».

Депутат также указал, что нежелание ЕСПЧ выполнять требования Москвы свидетельствует о том, что суд не справляется со своими глобальными задачами, которые «претендуют на рассмотрение вопроса, связанного с правами и свободами людей на Европейском континенте».

Ранее Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. Она касается целого ряда нарушений прав и свобод человека на Украине, произошедших после Евромайдана. В документе говорится, что Украина неоднократно нарушала несколько статей конвенции: «Право на жизнь», «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на уважение частной и семейной жизни» и другие. Цель жалобы — привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», надлежащим образом расследовать эти случаи, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины».

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.

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