ЕСПЧ отклонил запрос России по поводу блокады Крыма и русского языка на Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте суда.

Формулировка, с которой принят отказ — «из-за отсутствия серьезного риска непоправимого ущерба основному праву в рамках Европейской Конвенции о правах человека».

Ранее в тот же день ЕСПЧ зарегистрировал межгосударственную жалобу России против Украины Как сообщалось ранее, жалоба в ЕСПЧ касается целого ряда нарушений прав и свобод человека на Украине, произошедших после Евромайдана.

В документе говорится, что Украина неоднократно нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека: «Право на жизнь», «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на уважение частной и семейной жизни» и другие. Жалоба призвана привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», провести надлежащее расследование, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подачу Москвой межгосударственной жалобы, подчеркнул, что Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ. «Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации», — сказал он.