Побывавший в плену министр ДНР вызвался выступить свидетелем против Киева в ЕСПЧ

Первый министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов вызвался выступить в качестве свидетеля при рассмотрении иска России против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РИА Новости.

Хакимзянов, побывавший в украинском плену, заявил, что может рассказать, как это происходило. Он отметил, что у него еще сохранились материалы заведенного на него Украиной уголовного дела. Подобные иски — «дело нужное», так как необходимо продемонстрировать всему миру преступления Киева против мирного населения на востоке Украины, подчеркнул бывший министр.

По словам политика, если то что он находится под санкциями Европейского союза (ЕС) и Украины помешает ему лично дать показания в суде, то он готов сделать это по видеосвязи. Отмечается, что в 2014 году Хакимзянов попал в плен к украинскому батальону «Азов». Позже экс-министр рассказал о том, что там он подвергся избиениям и пыткам.

Ранее Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. Она касается целого ряда нарушений прав и свобод человека на Украине, произошедших после Евромайдана. В документе говорится, что Украина неоднократно нарушала несколько статей конвенции: «Право на жизнь», «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на уважение частной и семейной жизни» и другие. Цель жалобы — привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», надлежащим образом расследовать эти случаи, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины».

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу, однако вскоре отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.