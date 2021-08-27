Украинские военные обстреляли две школы и жилые дома на окраине Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли две школы и жилые дома в поселке Старомихайловка

Две школы и три жилых дома получили повреждения после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным специалистов, обстрел произошел 26 августа. Огонь велся из орудий БМП с направления Красногоровки, взрывами были повреждены или уничтожены стены, остекление, кровля и двери в зданиях. Осколочные ранения получили два мирных жителя, они были госпитализированы. Сведений об ответной атаке позиции ВСУ со стороны ополчения не поступало.

Ранее представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили о десятикратном увеличении частоты обстрелов своих позиций со стороны ВСУ за прошедший месяц.

В июле специалисты зафиксировали 82 таких эпизода. Они подчеркнули, что обстрелы зачастую ведутся запрещенным Минскими соглашениями вооружением, в том числе крупнокалиберными минометами и противотанковыми управляемыми ракетами.