Захарова призвала США не использовать пандемию для сведения счетов

Москва призывает США отказаться от спекуляций на тему COVID-19 и не использовать пандемию для сведения счетов. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, который транслировался на YouTube-канале RT.

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Речь идет о докладе разведки США, в котором якобы раскрывается китайское происхождение коронавируса. Он был опубликован 27 августа. «Публикация привела к очередному витку инсинуаций вокруг в общем-то важного и, подчеркну, сугубо научного вопроса», — добавила Захарова.

По ее словам, Кремль уже выступал с призывами «избегать политизации» исследований об источнике COVID-19. Дипломат отметила, что такие шаги распространяют напряженность в обществе и на международной арене, что мешает странам вырабатывать меры по противодействию пандемии.

Она также призвала от имени России «сосредоточиться на поиске путей развития международного взаимодействия» для победы над распространением коронавируса. По ее мнению, в пользу этого направления международного сотрудничества стоит отказаться от манипуляций общественным мнением.

В докладе американских разведчиков сообщается, что спецслужбы не пришли к единому мнению, касательно источника коронавируса. Документ называет две равноценные по своей правдоподобности версии: естественный контакт с животными-переносчиками и незапланированный инцидент в лаборатории, где проходили исследования генома вируса.