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Захарова призвала США не использовать пандемию для сведения счетов

Представитель МИД РФ Захарова: Россия призывает США не спекулировать на теме COVID-19
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Фото: Globallookpress.com

Москва призывает США отказаться от спекуляций на тему COVID-19 и не использовать пандемию для сведения счетов. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, который транслировался на YouTube-канале RT.

Речь идет о докладе разведки США, в котором якобы раскрывается китайское происхождение коронавируса. Он был опубликован 27 августа. «Публикация привела к очередному витку инсинуаций вокруг в общем-то важного и, подчеркну, сугубо научного вопроса», — добавила Захарова.

По ее словам, Кремль уже выступал с призывами «избегать политизации» исследований об источнике COVID-19. Дипломат отметила, что такие шаги распространяют напряженность в обществе и на международной арене, что мешает странам вырабатывать меры по противодействию пандемии.

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Она также призвала от имени России «сосредоточиться на поиске путей развития международного взаимодействия» для победы над распространением коронавируса. По ее мнению, в пользу этого направления международного сотрудничества стоит отказаться от манипуляций общественным мнением.

В докладе американских разведчиков сообщается, что спецслужбы не пришли к единому мнению, касательно источника коронавируса. Документ называет две равноценные по своей правдоподобности версии: естественный контакт с животными-переносчиками и незапланированный инцидент в лаборатории, где проходили исследования генома вируса.

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