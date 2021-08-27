Разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19

Разведка США: коронавирус не был разработан как биологические оружие

Разведка США завершила расследование происхождения новой коронавирусной инфекции. Как сообщает Reuters, соответствующие выдержки из доклада президенту США Джо Байдена обнародованы в пятницу, 27 августа.

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Отмечается, что разведсообщество не пришло к единому мнению о происхождении вируса. «Все ведомства считают, что две гипотезы являются правдоподобными: естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории», — говорится в документе. В то же время американская разведка уверена, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие.

В докладе отмечается, что власти КНР не знали о коронавирусе до вспышки пандемии. По мнению американского разведсообщества, установить точное происхождение COVID-19 невозможно без сотрудничества со стороны Китая. Вместе с этим отмечается, что действия властей КНР в данном вопросе демонстрируют неуверенность Пекина в конечных итогах расследования.

Ранее российский вирусолог Алексей Аграновский оценил попытки США политизировать вопрос происхождения коронавируса. По его словам, попытки американской разведки доказать искусственное появление COVID-19 не несут в себе научной ценности.