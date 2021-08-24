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Китай указал на плохую репутацию разведки США

Представитель МИД Китая: США должны прекратить политизировать тему происхождения COVID-19
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Ван Вэньбинь
Ван Вэньбинь
Фото: Ng Han Guan / AP

Власти США изначально политизировали вопрос борьбы с пандемией коронавируса, за что американский народ заплатил высокую цену. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что США остается страной с наибольшим числом погибших от осложнений коронавирусной инфекции. По его словам, Вашингтон продолжает преследовать скрытую политическую цель в ходе борьбы с COVID-19 и выяснения происхождения заболевания. Вэньбинь отметил, что такая позиция американской стороны усложняет международное сотрудничество в этих сферах.

Представитель китайского МИД указал на плохую репутацию разведки США. По его словам, расследования, проведенные американскими разведслужбами, никогда не будут основываться на фактах и истине. «Мы рекомендуем США, исходя из интересов жизни и здоровья собственного народа и народов всего мира, прекратить политические манипуляции и как можно скорее вернуться на путь научного исследования вопроса происхождения COVID-19», — заключил он, настаивая на том, что Вашингтон должен прекратить политизировать тему происхождения коронавируса.

23 августа официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что американские эксперты в течение суток доделают доклад о происхождении коронавируса. Предполагается, что в докладе будет подтверждена или, наоборот, опровергнута версия об искусственном происхождении инфекции.

2 августа члены Республиканской партии из Палаты представителей США обнародовали доклад, в котором приводились доказательства утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Отчет республиканцев основывался на информации из открытых источников. Авторы документа также призвали американское правительство ввести санкции против ученых из Уханьского института вирусологии.

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