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ВОЗ прокомментировала данные о сделке с Китаем о происхождении COVID-19

Руководство ВОЗ опровергло данные The Sunday Times о сделке с Китаем о происхождении COVID
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Фото: Reuters

Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировало информацию британской газеты The Sunday Times о заключении тайной сделки с правительством Китая о расследовании прохождении коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Так, ВОЗ опровергла данные о заключении сделки относительно характера расследования международной группы ученых о происхождении COVID-19. Эти заявления в организации назвали «информационным вбросом». «Мы оказываем помощь странам при разработке полного, опирающегося на надежные данные ответа на стоящие перед ними вызовы», — сказал представитель организации.

По данным источников британской газеты, речь идет о договоренностях между ВОЗ и китайскими властями о том, что эксперты организации будут изучать исключительно версию о его естественном возникновении, не рассматривая теорию о лабораторной утечке. Как утверждает The Sunday Times, такое соглашение стало очередным примером якобы прокитайской направленности ВОЗ.

13 августа Китай отклонил просьбу ВОЗ о возобновлении расследования происхождения коронавируса. Китайские власти подчеркнули, что поддерживают научные, а не политизированные версии того, как возник вирус.

2 августа члены Республиканской партии из Палаты представителей США обнародовали доклад, в котором приводились доказательства утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Авторы документа также призвали американское правительство ввести санкции против ученых из Уханьского института вирусологии.

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