В Китае выдвинули новую версию о нулевом пациенте с коронавирусом

Китайская газета «Жэньминь жибао» выдвинула новую версию о появлении нулевого пациента с коронавирусом, согласно которой, им могла быть американская спортсменка.

Издание пишет, что американский журналист-расследователь Джордж Уэбб из Вашингтона в видеообращениях и сообщениях в социальных сетях заявлял о том, что американская спортсменка Маате Бенасси, которая принимала участие в Военных играх в Ухане в октябре 2019 года, является «нулевым пациентом».

Сама спортсменка отрицала это заявление, а детали, которые вызывали подозрения, якобы намеренно скрывались американскими СМИ.

Кроме того, во время состязаний у пяти американских участников проявились симптомы инфекционного заболевания, в том числе у них была температура, кашель и диарея, их сразу же отвезли в больницы на лечение. Тогда первым диагнозом стала малярия, но сейчас и в США, и в Китае это заболевание практически исчезло.

Поэтому, полагает автор материала, если бы это была малярия, то в Китае этих спортсменов могли полностью вылечить, не было необходимости возвращаться в США. Кроме того, они могли бы вернуться на гражданском самолете, однако Вашингтон отправил военный самолет.

После возвращения на родину о самочувствии пяти заболевших американцев больше ничего неизвестно. По мнению автора публикации, США заблокировали все новости, а также не предоставили миру соответствующие отчеты о заболевании.

Ранее ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, работавший в Ухане, в беседе с журналистами телеканала TV2 признал, что версия с утечкой коронавируса из лаборатории вполне может оказаться правдой. Изменивший свое мнение о происхождении коронавируса эксперт не исключает, что нулевым пациентом может являться сотрудник лаборатории, подхвативший COVID-19 от летучей мыши во время полевых исследований или в самой лаборатории.