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ВОЗ создаст новую группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19

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Фото: Denis Balibouse / Reuters
ВОЗ объявила о создании экспертной группы для выяснения истоков происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что создаст новую группу экспертов, целью которой будет выяснение происхождения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению ВОЗ, специалисты займутся дальнейшим изучением данных о первичных и ранних случаях заражения коронавирусом. В международной организации также призвали не политизировать процесс исследования истоков вируса. Помимо этого, в ВОЗ подчеркнули, что надеются на продолжение миссии по изучению происхождения COVID-19 в Китае, в частности гипотезы об утечке коронавируса из лаборатории.

Ранее ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, работавший в Ухане, в беседе с журналистами телеканала TV2 признал, что версия с утечкой коронавируса из лаборатории вполне может оказаться правдой. Изменивший свое мнение о происхождении коронавируса эксперт не исключает, что нулевым пациентом может являться сотрудник лаборатории, подхвативший COVID-19 от летучей мыши во время полевых исследований или в самой лаборатории.

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