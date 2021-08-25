В ВОЗ рассказали о трудностях с поиском истоков коронавируса

Процесс выявления истоков пандемии коронавирусной инфекции остановился, заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в статье для журнала Nature.

«Мы были выбраны членами независимой международной совместной команды ВОЗ и Китая — с задачей понять происхождение вируса SARS-CoV-2», — сообщили специалисты. Они отметили, что доклад был опубликован в марте 2021 года, и он должен был стать первым шагом в процессе, «который застопорился».

Эксперты добавили, что «окно возможностей стремительно закрывается» в части биологических исследований, позволяющих отследить людей и животных с нужными образцами в КНР и за его пределами. По словам специалистов, данные, которые были собраны в ходе работы в китайском Ухане, не подтверждают, что пандемия коронавирусной инфекции стала результатом утечки из лаборатории.

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Специалисты считают, что необходимо искать самые ранние случаи заражения при помощи исследований на наличие антител и проверки ранних сообщений о фактах инфицирования — до декабря 2019 года. Также сотрудники ВОЗ отметили, что следует проверить фермы, где содержатся дикие животные, и изучать летучих мышей.

При этом в организации заявили, что в этом контексте важен фактор времени, поскольку антитела против коронавирусной инфекции постепенно убывают. «Поэтому дальнейший сбор образцов и тестирование людей, кто мог контактировать [с вирусом] до декабря 2019 года, будут приносить все меньше результатов», — отметили в ВОЗ.

Ранее Китай отклонил просьбу ВОЗ о возобновлении расследования происхождения коронавируса. Китайские власти подчеркнули, что поддерживают научные, а не политизированные версии того, как возник вирус.

В четверг, 12 августа, ВОЗ призвала Китай поделиться необработанными данными о самых ранних случаях заболевания COVID-19. По мнению специалистов организации, данная мера может помочь выяснить реальные причины возникновения заболевания, унесшего жизни 4 миллионов человек и парализовавшего практически всю мировую экономику.