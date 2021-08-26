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Вирусолог обвинил США в политизации вопроса происхождения коронавируса

Вирусолог объяснил, почему США пытаются доказать искусственное происхождение коронавируса
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Фото: China Daily / Reuters

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский обвинил США в попытке политизировать вопрос происхождения коронавируса. По его словам, попытки американской разведки доказать искусственное появление COVID-19 не несут в себе научной ценности. Своим мнением Аграновский поделился в беседе с «Лентой.ру».

Вирусолог отметил, что вопрос происхождения коронавируса важный, однако американская разведка пока не приблизилась к разгадке появления SARS CoV-2.

«Прямых доказательств в пользу искусственного или естественного происхождения вируса пока нет. Получить доказательства в пользу естественного пути было бы возможно, если бы удалось обнаружить промежуточный вариант SARS CoV-2 в животных-резервуарах. В пользу утечки из лаборатории — если бы некий гипотетический перебежчик дал соответствующие показания и предоставил лабораторные журналы и записи. Ни то, ни другое пока не случилось», — пояснил вирусолог.

Он отметил, что усилия специалистов американской разведки имеют больше отношение к политике, чем к эпидемиологии и вообще науке. По его мнению, эти потуги не стоят того, чтобы их комментировать.

Ранее стало известно, что разведка США предоставила доклад президенту Джо Байдену, в котором не смогла сделать конкретный вывод о происхождении коронавируса. В документе нет единого вывода о появлении инфекции. В частности, это касается и вопроса о том, «перепрыгнул» ли он от животного к человеку в ходе природного процесса или же «сбежал» из лаборатории в Китае.

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