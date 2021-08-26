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В США рассказали о подготовке рассекреченной версии доклада разведки о COVID-19

Джен Псаки: рассекреченная версия доклада разведки о COVID-19 еще на стадии подготовки
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Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: Leah Millis / Reuters

Рассекреченная версия доклада американской разведки о COVID-19, представленного президенту США Джо Байдену, в настоящий момент находится на стадии подготовки. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует ТАСС.

Она рассказала, что Белый дом пока не будет комментировать содержание представленного Байдену доклада разведки о происхождении коронавируса.

«Разведсообщество одновременно работает над рассекреченной версией, в которой будет суммироваться содержание [доклада]... До тех пор, пока эта рассекреченная версия не будет доступна, я не смогу предоставить никакие дополнительные детали по поводу оценки», - подчеркнула она, отказавшись раскрыть какую-либо информацию о выводах, содержащихся в докладе.

По словам Псаки, Байден не только получил копию секретной версии документа: для него представителями спецслужб также был проведен специальный брифинг на эту тему.

25 августа, по данным The Washington Post, разведка США предоставила доклад президенту Джо Байдену, в котором не смогла сделать конкретный вывод о происхождении коронавируса.

12 августа телеканал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что разведка США не пришла к единому мнению и не выработала одну позицию относительно происхождения коронавируса. По их данным, чиновники не достигли консенсуса, было ли происхождение COVID-19 лабораторным или вирус появился естественным путем.

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