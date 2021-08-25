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Разведка США не смогла сделать конкретный вывод о происхождении коронавируса

The Washington Post: Разведка США не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса
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Фото: CHINA DAILY / Reuters

Разведка США предоставила доклад президенту Джо Байдену, в котором не смогла сделать конкретный вывод о происхождении коронавируса. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, в докладе нет единого вывода о происхождении инфекции. В частности, это касается и вопроса о том, «перепрыгнул» ли он от животного к человеку в ходе природного процесса, или же «сбежал» из лаборатории в Китае.

23 августа официальный представитель Белого дома Джен Псаки допустила, что США представят документ для широкой общественности позже. Однако подготовка несекретной версии доклада о происхождении COVID-19 займет еще некоторое время.

О том, что американская разведка не выработала единую позицию о происхождении COVID-19, сообщалось и ранее. По состоянию на 12 августа в отчете «не было ничего из ряда вон выходящего», однако источники обещали, что информация значительно изменится до конца августа.

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