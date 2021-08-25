Псаки рассказала о задержке самолета вице-президента из-за «гаванского синдрома»

Вице-президент США Камала Харрис вылетела во Вьетнам из Сингапура на несколько часов позже из-за появления информации об «аномальном инциденте», который связан со здоровьем американских госслужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство США в Ханое.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Вашингтон пока не подтвердил данные о случаях проявления «гаванского синдрома», однако относится к подобным сообщениям очень серьезно. Отмечается, что Харрис чувствует себя хорошо и задержка и никак не связана с ее здоровьем.

Ранее сообщалось, что Харрис должна была отправиться во вьетнамскую столицу вечером в понедельник, 23 августа, в рамках своего турне по Юго-Восточной Азии. Однако незадолго до вылета команда вице-президента получила сообщение из американского посольства во Вьетнаме, в котором сообщалось, что в Ханое выявлен случай загадочного недомогания, известный как «гаванский синдром». В результате рейс было решено отложить, а всех журналистов, которые должны были сопровождать Харрис в ее поездке, без объяснения причин развезли обратно по сингапурским отелям.

Впервые о «гаванском синдроме» стало известно в 2016 году, когда сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.